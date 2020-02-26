Walt Disney’in 15 yıllık CEO’su istifa etti

Financial Times’ın aktardığına göre, 2005’ten bu yana Walt Disney’de CEO olarak görev yapan ve 2021 sonuna kadar bu görevde kalmak üzere imza atan Iger, şirkette yönetim kurulu başkanı koltuğunda oturmaya devam edecek.

Kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

Iger, kararının belirli bir nedeni olmadığını, günlük işleri devredip daha çok yaratıcı işlere yoğunlaşmak istediğini söyledi.

NETFLIX İLE REKABET İÇİN DİSNEY+ KURULMUŞTU

Iger döneminde Walt Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm gibi şirketleri satın almıştı.

Walt Disney, Netflix’in film endüstrisinde yarattığı sarsıntının ardından kendi online platformu olan Disney+’yı kurmuştu.

Disney+, sadece 3 ayda 28 milyon üyeyi aşmıştı. Disney+, gelecek ay Britanya ve Avrupa’ya açılacak.

Şirketin Şanghay ve Hong Kong’taki tema parkları ise corona virüsü salgınından olumsuz etkilenmiş durumda.