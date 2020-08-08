WarnerMedia HBO Max için düğmeye bastı

WarnerMedia, mayıs ayında Jason Kilar'ı yeni CEO olarak duyurmuştu. CNBC'de yer alan habere göre Kilar, şirkette ciddi değişimler yapmak için düğmeye bastı. Yeni CEO, HBO Max işletme biriminin başına Andy Forssell'in getirildiğini açıkladı.

Jason Kilar'ın açıkladığı tek önemli karar bu değil. Kilar, çalışanlara gönderilen mailde personel çıkartacaklarını ve yönetici pozisyonlarında değişiklikler olacağını duyurdu. Buna göre WarnerMedia Entertainment ve doğrudan tüketici birimi başkanı Bob Greenblatt, içerik müdürü ve TBS, TNT ve TruTV Başkanı Kevin Reilly ile kurumsal pazarlama ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Keith Cocozza şirketten ayrılacak.

HEDEF, HBO MAX'İ KÜRESEL ANLAMDA GENİŞLETMEK

Mayıs ayında göreve başlayan Jason Kilar, böylece şirketteki ilk hamlesini yapmış oldu. Hulu'nun kurucu ortağı ve eski CEO'su olan Kilar, her geçen gün daha da kızışan medya sağlayıcısı pazarındaki rekabette şirketi ciddi anlamda yeniden şekillendireceğini gösterdi. Kilar, çalışanlara gönderdiği mailde değişikliklerin, corona virüsü salgınının ortasında, tüketicilerin artan taleplerini karşılama ve onlara doğrudan ulaşma konusunda yardımcı olacağını söyledi. CEO Kilar ayrıca HBO Max'in ‘küresel olarak' kapsamını genişletmeyi, stüdyo organizasyonunu basitleştirmeyi ve uluslararası birimler ile ticari faaliyetleri birleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

YENİ BİRİMLER, YENİ SORUMLULUKLAR

Yeni yapılanmaya göre Warner Bros. Başkanı ve CEO'su Ann Sarnoff'un liderliğinde; Warner Bros., HBO, HBO Max, TNT, TBS ve Tru TV'yi kapsayacak şekilde stüdyo, prodüksiyon ve programlarda değişiklikler olacak. Sarnoff'un önderliğinde HBO Program Başkanı Casey Bloys; HBO Max, TNT, TBS ve Tru TV'ye orijinal içerikler ekleyecek. Gelir direktörü Gerhard Zeiler ise WarnerMedia'nın Warner Bros., HBO ve Turner Networks için yeni entegre edilmiş uluslararası operasyonlarını yönetecek. Otter CEO'su Tony Goncalves, ABD reklam satışları ile ev eğlencesi dağıtımı ve içerik lisanslamasını birleştiren yeni birimin başında olacak. Kurumsal Kapsama Sorumlusu Christy Haubegger'in görevlerine ise küresel pazarlama ve iletişim ekibinin gözetimi de eklendi.