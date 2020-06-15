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WhatsApp ödeme özelliğini başlatıyor

WhatsApp bugün yaptığı açıklamada, kullanıcılarının uygulama üzerinden ödeme yapabileceklerini duyurdu. Proje ilk olarak yerel işletmelerin, müşterilerinin ödemelerini doğrudan uygulama üzerinden alabilecekleri Brezilya'da başlatılıyor. 

17:02 -
Haberler Ekonomi
WhatsApp ödeme özelliğini başlatıyor

Açıklamaya göre, bazı büyük Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışıyor.

Facebook’a ait WhatsApp açıklamasında, yeni özelliğin Facebook Pay tarafından işletildiği ve kullanıcıların uygulama yoluyla birbirlerine para gönderebilecekleri de belirtildi.

Açıklamada, “WhatsApp üzerinden para yollamak ya da ödeme yapmak kullanıcı için ücretsiz olacak. İşletme tarafı ise, müşterilerinin ödemesi üzerinden, halen de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi bir işlem ücreti ödeyecek” denildi. (DHA)

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Son güncelleme: 17:07 15.06.2020
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