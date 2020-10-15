Wells Fargo corona fonlarından hileyle yararlanan 100’den fazla çalışanını kovdu

Tüm dünyada hükümetler pandemi nedeniyle çeşitli kesimlere dönük mali destek programları uyguluyor ancak bu desteklerim tamamı hak eden kişilere gitmiyor. Bu durumu yansıtan bir haber de ABD’den geldi.

Bloomberg’ün haberine göre, ABD’nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, 100’den fazla çalışanını, uygunsuz şekilde pandemi destek fonundan para aldıkları gerekçesiyle kovdu.

HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ

İddiaya göre, bankanın çalışanları, Küçük İşletmeler İdaresi’ni (Small Business Administration-SBA) sahte belgelerle aldatarak para aldı.

Beyaz Saray yönetiminin pandemi döneminde ekonomiye destek amacıyla genişletti SBA’e bağlı Ekonomik Zarar ve Afet Kredisi (Economic Injury Disaster Loan) programından para alan çalışanlar, bankanın hesap hareketlerine dönük incelemesi sonucunda yakalandı.

Wells Fargo’nun insan kaynakları şefi David Galloreese imzalı bir banka içi yazıda, “Söz konusu yanlış faaliyetler kişiseldir ve müşterilerimizi içermemektedir” denildi.

ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan da aynı gerekçeyle çok sayıda çalışanını işten çıkarmıştı.

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1,3 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ ÖDEME

Bloomberg, bu tür programların istismarının bankacılarla sınırlı olmadığını ancak diğer sektörlerden farklı olarak bankalarda çalışanların hesaplarına bu tür para aktarımların olup olmadığının kontrol edilebildiğini vurguladı.

SBA da bankalara, hem müşterilerinin hem de çalışanlarının şüpheli hesap hareketlerini kontrol etme çağrısında bulundu.

Bloomberg Businessweek dergisi, ağustostaki analizinde SBA’nın 1,3 milyar dolarlık ödemesinin şüpheli olduğuna işaret etmişti.

ABD’de trilyonlarca doları bulunan destek programlarından hak etmeyen kişi ve şirketlerin yararlandığına dair birçok skandal kamuoyuna yansımıştı.