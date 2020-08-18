Yabancı basında gözler Para Politikası Kurulu Toplantısı’nda

Yabancı basın, Türk ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bloomberg'de yer alan haberde, liranın peş peşe dördüncü günde de dolar karşısında düşüş yaşadığı belirtildi. Ay başından beri liranın dolara karşı yüzde 6 değer kaybettiğine vurgu yapıldı.

YÜZDE 11,25 FAİZLE 10 MİLYAR TL BORÇ VURGUSU

Haberde gözlerin perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda olduğu kaydedildi. Merkez Bankası'nın bu toplantı öncesinde fonlama maliyetini artırarak liranın değerini sabit tutmaya çalıştığı belirtildi. Haftalık repo faiz oranı yüzde 8,25 olmasına rağmen Merkez Bankası'nın pazartesi günü ihalede yüzde 11,25 faizle 10 milyar TL borç verdiğine vurgu yapıldı.

Deutsche Bank AG'den Christian Wietoska, Bloomberg'e verdiği demeçte, “Liranın düşüşü, uygulanan politikanın işe yaramadığını gösteriyor. Liranın istikrar kazanamaması durumunda eylül ayına kadar faiz oranının yüzde 12'ye yükselmesini bekliyoruz. Bunun dışında her şey, Türk yerel varlıkları üzerindeki baskıyı artırır. Perşembe günkü toplantıda faizin yüzde 10'a artırılacağını tahmin ediyoruz” dedi.

DOLAR, LİRA KARŞISINDA 7,40'I GÖRDÜ

Türk Lirası'nda yaşanan düşüş, Nasdaq tarafından da haberleştirildi. Liranın gece saatlerinde dolar karşısında 7,40'a kadar düştüğü, ardından ufak bir toparlanma olduğu belirtildi. Yatırımcıların, perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı öncesinde Merkez Bankası'nın ‘arka kapı' sıkılaştırma adımlarını takip ettiği bir dönemde doların 7,40 TL'yi görerek rekor kırdığına vurgu yapıldı.

Nasdaq, liranın son dokuz günün sekizinde değer kaybettiğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın tükenen döviz rezervlerine ilişkin endişeler ve döviz piyasasına yapılan maliyetli müdahalelerin, liranın zayıflamasına neden olduğu ileri sürüldü.

‘DAHA FAZLA ARKA KAPI SIKILAŞTIRMASI'

Nasdaq'ın haberinde, Reuters'ın yaptığı bir anket hatırlatılarak, bazı uzmanların beklentisinin aksine perşembe günkü toplantıda faizin sabit tutulabileceği belirtildi.

Brown Brothers Harriman'dan stratejist Win Thin konuyla ilgili olarak, “Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasını beklemek için çok erken. Banka, faizleri doğrudan artırmaya zorlanmadan önce büyük olasılıkla daha fazla arka kapı sıklaştırma girişiminde bulunacaktır” yorumunu yaptı.

ÖDEMELER DENGESİ KRİZİ ENDİŞESİ

Alman DW de liranın durumunu yakından takip eden medya kuruluşlarından biri. Haberde, liranın, dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olduğuna vurgu yapıldı. Merkez Bankası'nın lirayı istikrara kavuşturmak adına attığı ‘gayri resmi' önlemlerin yalnızca geçici olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.

Haberde yatırımcıların enflasyonun artmasının yanı sıra ödemeler dengesi krizi konusunda da endişe taşıdıkları öne sürüldü.