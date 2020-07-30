Yabancı para mevduatlarda sert artış

Son günlerde TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı hızlanırken, bankalardaki yabanca para mevduatlarında hızlı bir artış kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki yabancı para mevduat ve fonlar, 17-27 Temmuz döneminde 6,7 milyar dolarlık sert artışla 227,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bu dönemde gerçek kişilerin yabanca para mevduat ve fonları, yaklaşık 4,8 milyar dolar arttı.

Bu dönemde altının dolar cinsinden ons fiyatı, 1810 dolardan 1942 dolara yükseldi, dolayısıyla altın mevduat ve fonların dolar cinsinden fiyatı arttı. Euro/dolar paritesinde de 1,14’ten 1,17’ye yükseliş görüldü ve dolayısıyla euro cinsinden mevduat ve fonların dolar karşılıkları da arttı.

6,7 milyar dolarlık değişimin bir kısmı altındaki değerlenme ve euro/dolar paritesindeki artıştan kaynaklansa da genel olarak yurt içinde yabancı paraya talebin arttığı görülüyor.

EURO VE ALTIN REKOR KIRDI

Yaklaşık bir buçuk aydır 6,85 civarına demir atan dolar/TL, dün 7 seviyesini görmüştü. Euro/TL de dün 8,27 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının uluslararası spot piyasadaki ons fiyatı da 1981 dolarla dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında yurt içi piyasada 445 TL seviyesi görüldü.

ABD ile Çin arasında artan gerilim ve corona virüsü vaka sayılarının ABD’de artmaya devam etmesinin yarattığı belirsizlikler, doların euro başta olmak üzere diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksinin son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal teşviklere devam edeceğini ve faizleri sıfır seviyesinde uzun süre tutacağını açıklaması, küresel piyasalarda iyimserlik yaratırken, Türkiye dünyadan negatif ayrışmış durumda.

Bloomberg’in aktardığına göre, kamu bankaları bu haftanın ilk üç gününde 3,2 milyar dolar satarak kurdaki artışı durdurmaya çalıştı ancak yine de dolar/TL 7 seviyesini gördü.