Yabancı satıyor yerli bakıyor

Ülkenin risk priminin artmasıyla piyasa faizi ve politika faizi arasındaki makas giderek açılıyor. Yabancı yatırımcıların yılbaşından 13 Mart'a kadar olan dönemde hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satışları 4.8 milyar dolara ulaştı.

2019 genelinde 2.9 milyar dolar çıkış görülmüştü. Yabancıların tahvillerde toplam ağırlığı yüzde 7.7'ye kadar indi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 13 Mart haftası için açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyünden 201 milyon dolar, tahvillerden ise 632 milyon dolar çıkış oldu.

Özel sektör tahvil ve bonolarından ise 7.8 milyon dolar çıkış oldu. Bir haftalık çıkış 841.5 milyon doları buldu ve yılın en hızlı haftalık yabancı çıkışı oldu. Global risk iştahındaki zayıflama ile yabancı yatırımcıların fon çıkışları hızlanırken, yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonunda şimdilik önemli bir değişiklik görünmüyor.

Türk Eurobond'ları erimeye başladı

Yılbaşından bu yana yabancıların Eurobond portföyünde 1.7 milyar dolar artış görülürken, 13 Mart haftasında Eurobond portföyünde 300 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Eurobond'ların getirileri (faiz oranları), ihraç eden ülkenin veya şirketin risk primi ile doğru orantılı. 13 Mart haftasında 10 ve 30 yıllık Eurobond faizlerinde 1 puan civarında artış oldu.