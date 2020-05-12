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Yabancı şirket azaldı ‘bıyıklılar’ arttı

Corona virüsü salgını Türkiye’de kurulan şirket sayısını da olumsuz etkiledi. Virüsün ilk etkilerinin görüldüğü ve toplumun büyük ölçüde evlerine kapanmaya başladığı mart ayında şubat ayına göre yeni kurulan şirket sayısı yüzde 6.4, yabancı ortaklı şirket sayısı ise yüzde 17.5 oranında düştü.

Erdoğan SÜZER
06:00 -
Haberler Ekonomi
Yabancı şirket azaldı ‘bıyıklılar’ arttı

Geçen yılın ilk üç ayıyla karşılaştırıldığında, bu yılın ilk üç ayında yeni kurulan yabancı şirket sayısı azalırken, yabancı yatırımcı sayılan ve ülke dışında yaşayan Türk vatandaşların Türkiye'deki yabancı ortaklı şirket payları arttı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV)  çalışmasına göre, virüsün etkilerinin ilk görüldüğü mart ayında Türkiye'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bu yılın ocak ayına göre yüzde 12.5, şubat ayına göre ise yüzde 17.5 oranında düşerek 942 şirkete geriledi. Yeni kurulan şirket ortaklarının büyük bölümü İran, Irak, Suriye gibi komşu ülke vatandaşlarından oluşuyor.

YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER

Mart ayında kurulan yabancı ortak sermayeli 942 şirketten 540'ını yurtdışında ikamet eden ve ‘bıyıklı yabancı' olarak da adlandırılan Türk vatandaşları kurdu. Türk vatandaşlarını 51 şirketle İran ve 32 şirketle Irak ve Suriye vatandaşları takip etti. Rapor, yabancı ortak sermayeli şirketlerin Türkiye'de üretim ve yatırımdan çok ticaret yapmak amacıyla kurulduklarını da ortaya koydu. Yeni kurulan 942 şirketten 289'u toptan ticaret faaliyeti göstermek amacıyla kuruldu.

170 ŞİRKET KAYIP
TOBB verileri üzerinden SÖZCÜ'nün yaptığı değerlendirmeye göre, bu yılın ilk 3 ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 170 şirket birden azalarak 3 bin 330'dan 3 bin 160'a geriledi. Aynı dönemde bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı da yüzde 83.6'dan yüzde 76.3'e düştü. Gurbetçi Türklerin şirket sayıları içindeki oranı ise yüzde 52.9'dan yüzde 56'ya çıktı.
Corona Ekonomi Irak İran Sözcü Suriye Türkiye
Son güncelleme: 02:18 12.05.2020
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