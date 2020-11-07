Yandaş memur sendikası bile isyan etti: Dolar arttı, hayat pahalandı, geçinemiyoruz

Ekonomik kriz yüzünden geçim şartlarının her geçen gün zorlaşması hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'i bile isyan ettirdi.

Artan döviz kuru ve enflasyon yüzünden memurun alım gücünün düştüğünü, dayanma eşiğinin iyice zayıfladığını bildiren Memur-Sen, hükümetten patronlara verildiği gibi memura da destek paketi verilmesini, ‘kamu görevlileri emek/hizmet teşvik paketi' açılmasını istedi.

Memur-Sen sürpriz çıkışını, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yerine Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un imzasını taşıyan açıklamayla yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz kurundaki artışın halkı etkilemediğine ilişkin sözlerinin aksine Memur-Sen, açıklamasının büyük bölümünde döviz artışının yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Ekonominin içinde bulunduğu durumdan memurlardan işçilere kadar herkesin olumsuz etkilendiğine işaret eden Memur-Sen, açıklamasında şu tespitlerde bulundu:

ŞUNU HERKES KABUL ETSİN!

* Kur, enflasyon ve faiz tarafındaki olumsuz seyir, emek tarafının bütçesine zarar veriyor. Şunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekir ki; artan kur, enflasyon, faiz, emtia fiyatları reel kayıp üretiyor. Memurun gelir rakamları sabit, gider rakamları ise sürekli yükseliyor ve bu durum kamu görevlilerinin alım gücünü, dayanma eşiğini sürekli aşağıya çekiyor.

DOLAR VE ALTIN UÇTU

* Sendikalarımızın uyarıları kulak ardı edilerek açıklanan toplu sözleşmenin resmi gazete yayımlandığı Ağustos 2019'da 5.82 TL olan dolar, 2020 Kasım ayında 8.53 TL'ye yükselmiştir. Dolar bu süre zarfında yüzde 46.56 artmıştır. Aynı dönemde gram altın 250 TL'den 527 TL'ye yükselerek yüzde 110 artış göstermiştir.

* Ekonomik dengelenme, ekonomik büyüme, sosyal maliyeti düşürme devletin emek tarafının payını artırmasıyla sağlanabilir. Ekonomik parametrelerdeki olumsuzluğu gidermenin yolu, emek tarafını desteklemekten ve bütçeden aldıkları payı yükseltmekten geçer.

DEVLET CÜSSESİNİ GÖSTERSİN

* Alım gücü düşen memurların sorunlarını çözmek için devlet cüssesini göstermeli, bütçesini kullanmalı. Yani, enflasyona karşı koruma, kura karşı sığınak, faize karşı dayanak olmak için kamu görevlilerinin maaşlarına, ücretlerine ve diğer kalemlerine hesap makinesinin artı tuşuyla, çarpı tuşuyla destek olmalı, katsayıları, göstergeleri artırmalıdır.

BİZİM MAAŞLARI DA GÜNCELLEYİN

* Enflasyon, büyüme, dolar, kur, faiz tahminleri güncellenirken kamu görevlilerinin maaş tutarları, harcırah rakamları, ek ödeme katsayıları, fazla çalışma, yan ödeme kalemleri, zam ve tazminatlara ilişkin oran, katsayı ve göstergeleri de güncellemek, yükseltmek, adil paylaşımın çizgisine doğru yukarı çekmek gerekir.

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