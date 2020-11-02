Yanlış politikalar ekonomiyi vuruyor

Siyasi krizlere, pandemiye, farklı ülkelerle yaşanan gerilimlere rağmen vatandaşın ana gündemi ekonomi olmaya devam ederken, 10 kişiden neredeyse 8'i Türkiye ekonomisinin daha da kötüye gittiğine inanıyor. Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve salgın etkisiyle eriyen gelirler, halkın büyük bir bölümünü karamsarlığa sürüklemiş durumda. Araştırma şirketi Metropoll tarafından gerçekleştirilen ‘Ekim 2020 Ayın 5 Rakamı' araştırmasına göre seçmenin yüzde 78.1'i ‘ekonomideki gidişat kötüleşmektedir' görüşüne katıldığını açıkladı.

DAHA KÖTÜ OLUR

Seçmenin yüzde 20'si ekonomide daha kötü bir gidişat beklemediğini belirtti. 10 kişiden 6'sı yanlış ekonomi politikalarının ekonomideki kötü gidişatın temel sebebi olduğuna inanırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomideki gidişatı kötüleştirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 45.9, liyakatsiz ekonomi yönetiminin burada sebep olduğunu açıklayanların oranı ise yüzde 45 oldu.

DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİ

Araştırmaya göre, ekonomi yönetiminin yinelediği bir argüman olan 'dış güçler' konusu ise halkın çok fazla gündeminde değil. Ekonomideki kötüleşmeyi dış güçlere bağlayanların oranı yüzde 22.7'de kaldı. Seçmenin yüzde 54.7'si muhalefet partilerinin mevcut ekonomik durumu düzeltecek kadrolara sahip olmadığına inanırken, muhalefet partilerinin ekonomideki sorunları çözeceğine inanların oranı ise yüzde 36.9'da kaldı. Ekonominin sırtında bir kambur haline gelen ve döviz üzerinden verilen garantilerle, büyük bir kara delik haline gelen KÖİ projeleri de vatandaşı rahatsız ediyor. Özel şirketlere hasta ve yolcu garantisi verilerek yapılan yol, köprü, şehir hastaneleri gibi projelerin kamulaştırılması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 64'ü buluyor.