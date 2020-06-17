Yapı Kredi’den Cemil Taşçıoğlu’lu babalar günü paylaşımı

Yapı Kredi Bankası 21 Haziran Babalar Günü dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Banka tarafından hazırlanan videoda corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu yer aldı.

Paylaşımda, “Salgınla en ön saflarda mücadele ederken kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu saygıyla anarak, bu yıl Babalar Günü'nü onun nezdinde tüm fedakâr babalarımıza ithaf ediyoruz. #BabalarGünü kutlu olsun.” ifadelerine yer verildi.

Salgınla en ön saflarda mücadele ederken kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu saygıyla anarak, bu yıl Babalar Günü'nü onun nezdinde tüm fedakâr babalarımıza ithaf ediyoruz. #BabalarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/3YHkliO2dV — Yapı Kredi (@YapiKredi) June 17, 2020

İLK CORONA VAKALARINI TEDAVİ ETTİ

1952 yılında Rize'de doğan Cemil Taşcıoğlu, Çapa Tıp Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak Şanlıurfa'da doktor olarak göreve başladı.

Şanlıurfa'dan sonra Çapa Tıp Fakültesinde göreve başlayan Taşcıoğlu, küresel salgın olan corona virüsünün Türkiye'de görülen ilk vakalarına baktı. Ölüm nedeni olan virüsü de bu muayeneler ve tedaviler sırasında kaptı.

Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

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