Yapı Kredi’nin net kârı düştü

Banka dün akşam yıl sonu bilançosuyla birlikte yayımladığı 2020 yılı hedeflerinde gelir tablosundaki tüm kalemlerin katkısıyla kârlılıkta iyileşme beklediğini belirtti.

Yapı Kredi’nin net faiz gelirleri 2019’un tamamında yüzde 6 artışla 14.8 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 31.6 yükselişle 5.3 milyar lira oldu.

Yapı Kredi bu yıl TL kredilerde yüksek yüzde 10’lu seviyelerde büyüme, döviz kredilerde hafif daralma öngördü.

Net faiz marjında büyüme öngören banka, marjın yüzde 3.7 veya daha üzerinde olacağını belirtirken, komisyon gelirlerinde yasal düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle yüksek tek haneli büyüme gerçekleşeceğini tahmin etti. (REUTERS)