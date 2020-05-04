Yapı Kredi’nin net kârı yüzde 9 düştü

Bankanın geçen hafta Perşembe akşamı KAP’a gönderdiği ilk çeyrek finansallarına göre, toplam kredileri de 2019 sonuna göre yüzde 5 artışla 252,7 milyar liraya çıktı.

Bankanın ilk çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 18 artışla 3.97 milyar liraya çıkarken, net ücret komisyon gelirleri de yüzde 11 artışla 1.42 milyar liraya çıktı.

Toplam aktif büyüklüğü 412 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin ilk çeyrek

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te mevduatları 2019 sonuna göre yaklaşık yüzde 10 artışla 244.2 milyar liraya çıktı.

KARŞILIKLARIN ARTIRILMASI ETKİLİ OLDU

İş Yatırım’ın finansallarla ilgili değerlendirmesinde “Corona virüsü krizinden sonra mevcut tüm kredileri için karşılık oranlarını önemli bir biçimde artırarak bir anlamda krizin olumsuz etkilerini hafifletecek ilk ve önemli adımı atmış oldu” denildi.

Değerlendirmede “Kredilerin yüzde 3.4 seviyesine ulaşan karşılık giderlerinin en az 100 baz puanı krizin etkilerini hafifletmek için bugünden alınan tedbirlerin bir yansıması” denilerek, bankanın ilk çeyrekte yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığının da yüzde 11 olarak gerçekleştiği ifade edildi. (REUTERS)