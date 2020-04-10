Yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı yardım başvurusu sonuçları sorgulama…

Açık Kapı, aslında 2017 yılında hayata geçirilen bir proje. Projesinin sahibi ise İçişleri Bakanlığı. 81 ilin valiliği tarafından toplanan yardım başvurularına, corona virüsü yüzünden zor günler geçiren Türkiye'de talep oldukça artmış durumda. Çalıştığı işyerinden ücretsiz olarak izne çıkarılan, corona virüsünün yayılmasını önlemek için dükkanlarını açamayan milyonlarca vatandaş, ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeye başladı. Bu kapsamda Açık Kapı yardım başvurularında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Peki Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurularından kimler yararlanabilir? Yardım başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır? Açık Kapı Yardım başvurusu acikkapi.gov.tr adresinden nasıl kontrol edilir? İşte Açık Kapı yardımlarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

AÇIK KAPI YARDIMLARI NELERDİR?

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet şifrenizle sayfaya giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşede bulunan arama butonuna ‘Açık Kapı Yardım Başvuru' yazın.

Çıkan iki sayfadan üsttekini seçim, eğer daha önce başvuru yapmadıysanız yine sağ üst köşede bulunan ‘Yeni Başvuru' sekmesine tıklayınız…

Çıkan formu eksiksiz olarak doldurup, devam et tuşuna basın.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

acikkapi.gov.tr sitesine girdiğinizde önünüze çıkan sayfada ikinci sırada olan ‘Başvuru Yap' butonuna tıklayın. Çıkan formu eksik olarak doldurun. Telefonunuza gelen onay kodu ile giriş yaptıktan sonra istenen bilgileri girip başvurunuz tamamlayın.

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

İhtiyaç sahipleri, Açık Kapı Yardım başvurusunu tamamladıktan sonra, ister e-devlet üzerinden başvuru sorgulama sekmesiyle, isterse acikkapi.gov.tr sitesinde bulunan ‘Başvuru sorgulama' sayfası ile başvuru sonuçlarını kontrol edebilir.