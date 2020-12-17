Yargı gibi vergiyi de siyasallaştırdılar

Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ'ye kesilen haksız vergi cezalarına toplumun her kesiminden tepki yağdı. Vergi dünyasının duayen isimleri ve siyasetçiler, yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermesine rağmen SÖZCÜ'ye gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla “gazetecilik yapmaktan” ağır cezalar kesildiğini vurguladılar. SÖZCÜ'ye 2018 yılında toplam 14.5 milyon lira vergi cezası kesildi. Bu yıl ise pandemi bahanesiyle belgeleri incelemeye gelmeyen müfettişler, vergi tekniği raporunu göstermeden milyonlarca liralık haksız ceza kesti.

SOMUT DELİL LAZIM

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Onursal Başkanı ve eski hesap uzmanı Mustafa Özyürek, vergi inceleme raporuna dayanmadan matrah farkı ve vergi cezası kesilemeyeceğini belirterek, “Bu vergi inceleme raporu mükellefe tebliğ edilmeli ki; belki oradaki inceleme sonuçlarına göre uzlaşma yoluna gidilebilir veya dava açılabilir. Bu yola gidebilmesi için de matrah farkının ve vergi cezalarının neye dayandığının ve hangi noktada vergi kaçakçılığı yapıldığının somut, net delilleri ile ortaya konulması lazım” dedi. Vergi inceleme raporu tebliğ edilmeden keyfi bir şekilde ceza kesilmesinin vergi hukukuna aykırı olduğunu söyleyen Özyürek, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki vergi incelemesinin siyasallaşması, yargının siyasallaşması kadar sakıncalı ve tehlikelidir. Bu iktidar vergi incelemesini siyasallaştırdı. Normal inceleme prosedürü dışında özel ekipler kurarak, o ekiplere sürekli baskı ve telkinde bulunarak istediği şekilde rapor yazdırıyor. Bu hem bütün mükellefler açısından son derece sakıncalı ve tehlikeli bir gidişattır hem de hiçbir iş insanı kendisini güvende hissedemez.”

SUSTURMAK İSTİYORLAR

“SÖZCÜ'ye bunların yapılmasının nedeni bellidir” diyen Özyürek, “Eğriye eğri, doğruya doğru diyen, iktidarın yanlışlarını ortaya koyan bir gazete ve en çok okunan gazeteyi yıldırmak, susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve hukuk dışı yollarla, ek vergi ve cezalar kesiyorlar” yorumunu yaptı. Özyürek, bu durumun kabul edilemez bir “hukuk cinayeti” olduğunu savunarak, “Mutlaka önüne geçilmesi lazım. Raporlar alındıktan sonra ona göre yapılacak dört başı mamur bir dava dilekçesi ile sonucun değişeceğini umut etmek istiyorum” diye konuştu.

RTÜK VE BASIN İLAN KURUMU'NU SOPA OLARAK KULLANIYORLAR

Aykut ERDOĞDU (CHP İstanbul Milletvekili): SÖZCÜ gibi tertemiz bir gazeteye sudan sebeplerle vergi cezası kesilmesi bu iktidara yakışır. Her puntosu haram olan bir medya düzeni kurdular. Bu düzene itiraz eden kim varsa iftira davalarla, RTÜK ve Basın İlan yoluyla susturmaya çalışıyorlar.

Erhan USTA (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): İktidar, kendisine muhalif olan her kesimi, kişiyi ve kurumu devletin tüm gücünü kullanarak yıldırmaya çalışıyor. Yandaş firmaların vergi borçları silinirken, en çok vergi ödeyen gazete olan SÖZCÜ'ye ceza kesilmesi adaletle bağdaşmaz.

Erdoğan TOPRAK (CHP İstanbul Milletvekili): İktidar gücünü muhalefet yapan medyaya karşı kullanılıyor. Gerçek gazetecilik yapanlar cezalandırılıyor.

EN ÇOK VERGİ VEREN GAZETEYE CEZA ADALETLE BAĞDAŞMAZ

Ali ÖZTUNÇ (CHP Genel Başkan Yardımcısı): İktidar kendisinden olmayan medyaya RTÜK'ü, Basın İlan Kurumu'nu sopa olarak kullanıyor. Şimdi de vergi kozunu kullanmaya başladı. Üstelik bunu en çok vergi veren gazeteye yapıyor.

Aytun ÇIRAY (İYİ Parti İzmir Milletvekili): Medyanın yüzde 95'ini iktidar ele geçirdi. Kalan en etkili yayınlardan SÖZCÜ'nün patronunu sürgüne gönderdiler, yönetici ve yazarlarına da FETÖ'cü iftirası attılar. Baktılar tirajı artıyor, en çok vergi veren gazeteyi cezayla susturmaya çalışıyorlar. Bu iktidar gidici ve tüm bu hukuksuzluk düzeltilecektir.

RAPORU GÖNDERMEYEREK İTİRAZ HAKKINI ENGELLİYORLAR

Ekonomiden sorumlu Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, “Bir kuruma salınan vergi cezasının yargı denetiminin kullanılabilmesi için cezaya esas olan denetim raporunun tebliğ edilmesi gerekir. Hatta bu ceza tespit edilirken uzlaşmaya davet edilmesi gerekir. Bir uzlaşma daveti olmadığı halde ve açıklama talep edilmeden ceza kesilmesi doğru değil” dedi.

Bu konuda kuralları değiştirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Türker, “Bu cezanın raporu tebliğ edilmeden bu konuda yapılmış olan yanlışın varlığını ortaya koymak mümkün değildir. Teftiş inceleme raporu gönderilmediği takdirde vergi hukuku açısından mükellefin itiraz yapma hakkı da engellenmiş olur” diye konuştu.