Yaşam maliyeti artışında dünya şampiyonuyuz

Enflasyon oranlarının gerçeği ne kadar yansıttığı tartışıladursun Türkiye'de yaşayanların yüzde 80'i yaşam maliyetlerinin son dönemde arttığını düşünüyor. Bu veri Ipsos'un yaptığı global yaşam maliyeti araştırmasında yer alıyor. Dünya genelinde 26 ülkede 22 Mayıs ile 5 Haziran arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 80'i gıda, mal ve hizmet giderlerinin son dönemde “biraz ya da çok ciddi seviyede” arttığını söyledi. Türkiye, hane halkı gider artışında şampiyonluğu Arjantin, Güney Afrika ve Meksika ile paylaştı.

GIDADA DURUM VAHİM

Araştırmaya göre durum, hizmetler çıkarılıp sadece gıda ve ev tüketim harcamaları sorulduğunda daha da vahim bir noktada. Global olarak insanların üçte ikisi (%63) gıda, market alışverişi ve ev tüketim ürünleri harcamalarının arttığını söyledi. Gıda ve ev tüketimi harcamalarının arttığını söyleyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 86'yı buldu. Bu segmentte global çapta tek rakibimiz Arjantin oldu. Araştırmaya göre bazı ülkelerde yaşayanların giderleri ise azaldı. Macaristan, Güney Kore, Japonya ve Rusya'da her üç kişiden biri bir şekilde giderlerinin azaldığını söyledi.

FATURALAR DA KABARDI

Araştırmada, su, elektrik, ısınma, telefon, internet, TV gibi hizmetlerin giderlerinde fiyat artışı olup olmadığı da soruldu. Buna göre global olarak bu hizmet giderlerinde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 39. Türkiye, bu soruda da global rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor ve yüzde 74 katılımcının “Evet aldığım hizmetlerin ücretleri son dönemde arttı” demesi ile liderliğe yerleşiyor.