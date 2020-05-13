Yemek kartı firmasından iş yerlerine toplu sıcak yemek servisi

Ofisteki çalışanlarına hijyenik sıcak yemek sunmak isteyen firmalara yönelik bir hizmet hayata geçiriliyor. Ev ve iş yerlerine günlük sıcak yemek hizmeti sunan Meal Box ile anlaşan Sodexo, iş yerlerine güvenli ve hijyenik taşıma yemeği Sodexo yemek kartlarından toplu olarak satın alma imkanı sunacak. İş yerleri 22,90 TL'ye çalışanları için toplu yemek siparişi verebilecek.

Birçok firmanın ofise dönüş planı çerçevesinde çalışanlara yönelik yemek hizmeti için arayışta olduğunu kaydeden Sodexo İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar; “Ofislere dönüş planları başladı, yeni normale uygun, çalışan sağlığının ön planda olacağı bir döneme giriyoruz, çalışanların öğle yemeği ihtiyacının risksiz olarak giderilmesi önemli bir gündem.

Sodexo – Meal Box işbirliği sayesinde, ofisteki çalışanlarına düzenli olarak hijyenik, ekonomik ve lezzetli yemek sunmak isteyen Sodexo müşterileri, yemek kartlarından günde 22,90 TL'ye toplu sıcak yemek siparişi verebilir hale geldi. Bu iş birliği ile Sodexo yemek kartları ile Meal Box'ın hijyenik ve ekonomik yemek sinerjilerini birleştirmiş olduk” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Firmalara Meal Box abonelikleri için sanal bir Sodexo Restaurant Pass kart yaratılıyor. Firma, Sodexo online üzerinden istediği abonelik paketini ve teslimat adresini seçiyor. İki çeşit sıcak yemek abonelik paketi bulunuyor: 10 günlük fiyatı KDV dâhil 25,90 TL/gün veya 1 aylık (22 iş günü) fiyatı KDV dâhil 22,90 TL. Sipariş ve ödeme tamamlandığında hem firmaya hem de Meal Box'a sipariş detayları ulaşıyor ve firmanın belirttiği adrese, özel kaplarda sıcak yemekler hijyenik ve temassız olarak teslim ediliyor.