Yeni kısıtlama önlemleriyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi

Emtia piyasalarındaki alımları, Londra’da yeni kısıtlama önlemlerinin ve ardından Hollanda’da da yeni bir beş haftalık karantina uygulamasının bu akşamdan itibaren devreye alınacağının açıklanması destekledi.

Bunun yanında, Birleşik Krallık ve ABD’de onaylanıp uygulanmaya başlanan Pfizer ve BioNTech ortak yapımı aşının Avrupa Birliği’nde ise henüz onaylanmaması da, değerli metallere alımları artırdı. İspanya Sağlık Bakanlığı’na göre, AB’nin aşı onayı yıl sonundan önce gelebilir.

ONS 1.846 DOLARI GÖRDÜ

Gelişmelerle güvenli liman varlıkların en çok talep görenleri olan altın ve gümüş fiyatları hızlı yükseldi. Spot piyasada altın fiyatı yüzde 1.0 artışla ons başına 1,846.59 dolara çıkarken, gümüş yüzde 1.86 artışla ons başına 24.29 dolara yükseldi. Aynı zamanda, platin yüzde 1.24 artışla 1,021.83 dolara, paladyum da yüzde 1.26 artışla 2,329.70 dolara çıktı. (DHA)

