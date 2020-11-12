Yeni ödeme sistemi için hazırlıklar tamamlandı

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği belirtildi.

FAST sisteminin, 18 Aralık tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

KOLAY ADRESLEME SİSTEMİ DE KULLANIMA SUNULACAK

Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması da hedefleniyor.

FAST sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulacak.

TCMB böylece, Türkiye’deki perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacağını açıkladı. (REUTERS)