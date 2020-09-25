Yeni projelere maliyet engeli

Artan maliyetlerin yeni projeleri etkilediğini söyleyen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Talep ancak mevcut stokları karşılamaya yettiği için sektör beklemede. Dolayısıyla kısa sürede yeni proje çıkmaz. Ancak bölge bazlı ihtiyaç doğrultusunda projeler çıkar. Biz projemize başladığımızda ilk demiri 3.000 TL'ye aldık, şimdi 4.200 TL. 2 ay içinde artan fiyat bu. Türkiye'de dövize endeksli inşaat maliyetleri ile bu işin ucunu sonunu sınırlandırmak zor gibi görünüyor. Ama biz taahhüt ettiğimizin arkasındayız” diye konuştu.

BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Sektördeki gelişmeleri ve yeni yatırım projelerini bir basın toplantısı ile açıklayan Akbalık, pandeminin insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirtti. Bu anlayışla Özak Göktürk projesine başladıklarını aktaran Akbalık, 22 dönüm üzerine 157 konuttan oluşan Özak Göktürk projesinin lansmana özel metrekare fiyatlarının 18 bin TL'den, daire fiyatlarının ise 2 milyon 240 bin TL'den başladığını açıkladı. Akbalık bu projede sadece kârlılığa değil, şekillenecek yaşam biçimine de odaklanacaklarına işaret ederek, “Direlerimizin satışı konusunda seçici davranacağız” dedi.