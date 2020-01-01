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Yeni yıl geldi! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte emekliller maaşlarına gelecek zam oranını araştırıyor. Emekli maaş zammı TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması ile belli olacak.

11:27 -
Haberler Ekonomi
Yeni yıl geldi! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin geçim dertlerinin bir nebze azalması için bekledikleri emekli maaş zammı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Peki 2020 emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.

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Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4’lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

Aralık ayı emekli enflasyon maaş zammı Merkez Bankası zam
Son güncelleme: 11:28 01.01.2020
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