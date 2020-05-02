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ABD’de yeniden açılış iznine rağmen bazı restoranlar kapılarını açmadı

Corona virüsü salgınının merkezi konumuna gelen ABD'de ekonomiyi yeniden açma tartışmaları devam ediyor. Georgia eyaletinde bazı restoranlar izin verilmesine rağmen "güvenli olmadığı" gerekçesiyle kapalı kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Bir restoran sahibi, yüzde 50 kapasiteyle çalışma şartını da içeren mevcut sınırlamalarla yeniden açılışın kârlı olmadığını belirtti. Önlemleri gevşeten 10 milyon nüfuslu eyalette dün 1000 yeni vaka ve 33 ölü olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
15:54 -
Haberler Ekonomi
ABD’de yeniden açılış iznine rağmen bazı restoranlar kapılarını açmadı

ABD’nin Georgia eyaletinde 120 restoran, eyalet yönetiminin 26 Nisan’dan itibaren izin vermesine rağmen “güvenli olmadığı” gerekçesiyle yemek salonlarını açmadı.

Business Insider’ın haberine göre, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da restoranlarının yemek salonlarını açmayan kişiler ortak bir açıklama yaptı ve “Çalışanlarımız, misafirlerimiz, toplumumuz ve sektörümüz için en iyisinin bu zamanda yemek salonlarının kapalı olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kulladı.

Bir inisiyatif kurarak bir araya gelen söz konusu restoranların sahipleri ve şefler arasında, ödüllü şefler ve Castellucci Hospitality Group CEO’su Fred Castellucci de bulunuyor.

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Eyalette bazı zincir restoranlar da yemek salonlarını bu hafta açtı.

Castellucci, Business Insider’a gönderdiği e-posta’da, kararlarının halk sağlığı yetkililerinden edindikleri verilere dayandığını belirtti. Vaka sayısının düşmesi durumunda kararlarını yeniden gözden geçireceklerini belirten Castellucci, bu durumda yeniden açılış planını uygulayabileceklerini söyledi.

AÇMAK KÂRLI DEĞİL

Rezervasyon uygulaması Seated’nın kurucularından olan ve eyalette restoranların yeniden açılması öncesinde hazırlanan yeni sağlık ve güvenlik yönergesinin hazırlanmasına yardımcı olan Bo Peabody, bu şartlarda açılan bir restoranın kâr elde edemeyeceğini, kendisinin de restoranı yakın zamanda açmayı planlamadığını söyledi.

Söz konusu yönergede, restoranların yüzde 50 kapasiteyle çalışması isteniyor.

1000 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, 1 Mayıs Cuma günü Georgia eyaletinde bin yeni corona virüsü vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 27 bin  123’e yükseldi. Ölü sayısı da 33 artışa 1140 oldu.

Salgının merkezi konumundaki ABD’de vaka sayısı 1 milyon 100 bini, ölü sayısı 65 bini aşmış durumda.

ABD Business Insider Corona coronavirüs Cuma Ölüm Sağlık söz
Son güncelleme: 16:14 02.05.2020
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