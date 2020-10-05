YEP mürekkebi bile kurumadan ‘çöp’ oldu

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, dış ticaret açığının eylül ayında yüzde 192.7 yükselerek 37.8 milyar dolara çıktığını belirtti ve “Oysa daha 3 gün önce YEP'te 2020 yılının tamamı için açığın 38.1 milyar dolar olacağını açıklamıştı. Yılın tamamı için öngörülen açık rakamına 9 ayda ulaşıldı.

YEP daha mürekkebi bile kurumadan ‘çöp' oldu” dedi. Usta, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Usta, eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 4.8 artmasına karşın ithalatın yüzde 23.3 gibi oldukça yüksek bir oranda arttığını, bunun sonucunda da dış ticaret açığının yüzde 192.7 yükseldiğini söyledi. Usta, yılın ilk 9 aylık döneminde ise dış ticaret açığının yüzde 79.6 artarak 37.8 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Açıklanan yeni verilerle YEP'teki hedefleri karşılaştıran Erhan Usta, “Oysa daha 3 gün önce Hazine ve Maliye Bakanı 2020 yılının tamamında dış ticaret açığının 38.1 milyar dolar olacağını açıklamıştı. Yılın tamamı için öngörülen açık rakamına ilk 9 ayda ulaşıldı. Bu veri, daha mürekkebi bile kurumadan Yeni Ekonomi Programı'nın adeta ‘çöp' olduğunu gösterdi” dedi.

GÜVEN VERMİYOR

Usta, hükümetten gelen bu tür açıklamalar yüzünden ülkenin ciddi güven kaybına uğradığını, gerçeklerle örtüşmeyen resmi açıklamalara son verilmesini gerektiğini söyledi. Usta, “2019 yılında büyümenin canına okuma pahasına verilen cari fazlayı ‘Türkiye ekonomisi kabuk değiştiriyor' diye takdim edenler şimdi ne diyecek merak ediyorum? Yalancının mumu yatsı olmadan söndü” eleştirisinde bulundu.

KUR REKABETÇi DEĞiLMiŞ

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, TL'deki büyük değer kaybına rağmen ihracatın çok az artıp, ithalatın azalmak bir yana daha da fazla arttığına işaret etti. Usta, “Berat Albayrak'ın dövizdeki artış karşısında ortaya koyduğu ‘rekabetçi kur' iddiasının ne kadar ciddiyetten uzak olduğu da bu verilerle açıkça görülmektedir” dedi.