YEP’e köle işçiliği patronlar yazdırdı

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan ve işçi sendikaları tarafından “köle işçilik” olarak ifade edilen esnek çalışma modelinin işveren örgütlerinin ısrarı üzerine programa yazıldığını söyledi. İşverenlerin esnek çalışma ve işten atmayı kolaylaştıracak düzenlemeleri yıllardır hükümetten talep ettiğini ifade eden Arslan, bu modellerin işveren örgütlerinin isteği üzerine YEP'e yazıldığı konusunda kuşku duymadığını belirtti.

GÜVENCE YOKSA İSTEMEYİZ

Bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında konuşan Arslan, esnek çalışmanın çerçevesinin doğru belirlenmemesi halinde çalışanların hak kaybına yol açacak çok ciddi risklere yol açacağını ifade etti. Arslan, “İşverenler esnek çalışmayı çok istiyor. Acaba çalışanların var olan haklarından, mevcut yapılardan kurtulmak için mi? Güvenceli bir esneklik getirilmeyecekse çalışanların haklarında geriye gidişler olur ki, biz bunu istemeyiz” dedi. Arslan, kısa çalışma ödeneği ile bin 177 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin de artırılmasını istedi.

İMAMOĞLU PROFESYONEL ÇALIŞIYOR

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile profesyonel düzeyde iyi bir süreç yaşadıklarını, seçim sonrası işten atılan işçilerin tamamının işe alınması konusunda uzlaşma sağladıklarını belirtti. Arslan, sürecin güzel tamamlanmasında İmamoğlu'nun ve profesyonel çalışan, işçi ile aynı dili konuşan ekibin büyük rol oynadığını söyledi.