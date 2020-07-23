Yerli turistte büyük kayıp

Yabancı turiste sezonu açamayan turizm sektörüne yeniden can simidi olması beklenen yerli turistte, pandemi etkisi nedeniyle yaşanan ilk düşüş keskin oldu. 2018 ekonomik krizinden bu yana seyahat edenlerin sayısında yaşanan kısmi düşüş, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk dönemde, corona virüsü vakalarının açıklanması ile yüzde 38'e ulaştı.

Yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi bu dönemde seyahate çıkarken, toplam seyahat sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43.5 oranında azalarak 7 milyon 958 bine düştü.

Yerli turistin seyahat harcamaları yüzde 41.9 azalarak 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, seyahat öncesinde yapılan hazırlık alışverişlerindeki düşüş yüzde 61.6'yı buldu.

510 TL'LİK SEYAHAT

Konaklama harcamalarındaki yüzde 61'lik düşüş ise otel ve turizm tesislerinin ilk kayıplarını da ortaya koydu. Paket tur harcamalarının yüzde 42.9'luk düştüğü ilk çeyrekte 10 turistten 7'si akraba ziyareti için yola düşerken, 10 turistten 8'i ise yine akraba ve arkadaş evinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek yurt içi turizm verileri, ikinci çeyreği tamamen kapalı geçiren turizm sektörü açısından umut vermedi. 2019 yılında yerli turist harcamaları 48.9 milyar TL'yi aşmış, yüzde 21'lik bir büyüme kaydetmişti.

İlk çeyrek açılışını yüzde 38'lik küçülme ile yapan sektörün ikinci çeyrekte de şalter indirdiği düşünüldüğünde ikinci çeyrek rakamlarının sıfırlanması bekleniyor. Yerli turist, ilk çeyrekte, 3.9 milyar TL'lik kişisel harcama ile tatile çıkarken, paket tur harcamaları ise toplam içinde yüzde 4'lük pay alarak 160 milyon 775 bin TL'ye ulaştı. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 TL oldu.

HARCAMALAR DÜŞTÜ

Seyahat sayısındaki azalmalar, pandemi ve hane halkı bütçesindeki bozulma ile birlikte harcamalara da yansıdı. En büyük daralma yüzde 67.9 ile seyahat sırasında yapılan eğlence alışveriş gibi alanlarda gerçekleşirken, konaklama harcamaları yüzde 61, seyahat öncesi yapılan hazırlık harcamaları ise yüzde 61.6 oranında daraldı.

Akraba evini yine mesken tuttuk

Seyahat amaçlarında ilk sırayı önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 74.7 ile yakınları ziyaret aldı. Tatil ve gezi için seyahate çıkanların oranı yüzde 11.4'te kalırken, önceki yıllarda büyük artış gösteren sağlık nedeniyle seyahat ise yüzde 7.4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kalmayı tercih etti. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile yazlık, bağ evi gibi yerli turistin kendine ait ikinci gayrimenkulü yer aldı. Genellikle paket turlarla tercih edilen otellerde konaklama ise 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile sıralamada üçüncü sırada yer aldı.