‘Yerli yazılımcı tercih edilsin’

Projenin pasif bir kullanıcı olmanın ötesinde insanlara ve sektöre yepyeni bir kültür aşılayacağını vurgulayan Serkan Koçak, şunları söyledi: “Bu insanlar da çalıştıkları şirketlere veya kurumlara edindikleri kültürü taşıyabilecekler. Sonrasında yapılacak hamleler ile 1 milyon kişiden yüzde 5’lik kısmını bir sonraki aşamaya taşıyabilirsek ancak o zaman taşeronluğun ötesine geçebiliriz.

Bunun için bu yüzde 5’lik kısmın işin felsefesini öğrenmesi, kendi yöntem ve algoritmalarını geliştirebilecekleri ortamların sağlanması gerekir. Burada başta üniversiteler ve sektöre çok iş düşüyor.

Son olarak da bu yazılımların ürünleşmesi ve markalaşması, yani satılması gerekir. Sadece bu alana özel, devletin de destekleyeceği bir start-up ekosistemi oluşturulmalıdır. Start-up dünyasındaki verileri incelediğimizde ABD, tüm dünyanın yaptığı yatırıma eşdeğer bir yatırım yapmakta.

Günün sonunda da teknoloji devleri yapılan yatırımlar sayesinde bu ülkeden çıkıyor. Günümüzde en büyük şirketler listesinin başlarında inşaat, perakende veya petrol firmalarını göremiyoruz. Artık listelerin başını yazılım ve teknoloji firmaları çekiyor.

Yazılım geliştiren firmaların iki şeye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Sekan Koçak, “Bunlardan biricisi eğitimli insan gücü, diğeri ise yerli ürünlere ülkemizdeki firmalar ve kurumlar tarafından şans verilmesi” ifadelerini kullandı.