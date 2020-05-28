YHT bir koltuk boş bırakıyor, THY bırakmıyor mu?

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yan koltukların boş kalacağı yönünde bir zorlayıcı bir karar olmadığını savundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi, Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak uçaklarda, yan koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını belirtti.

EKŞİ: ZORLAYICI BİR KARAR ALINMADI

Ekşi, “Merak ettiğiniz soru! Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

​Ekşi ayrıca, ‘Uçak içinde yan koltuk boş uygulamasına gerek var mı?’ sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

“Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır”

JAPONYA KARARSIZ, FİNLANDİYA BOŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Corona virüsü salgını döneminde gerçekleştirilecek uçuşlarda boş koltuk bırakılması bütün dünyada tartışılan bir konu. Retuers’ta yer alan habere göre Japonya Sivil Havacılık Dairesi’nden bir yetkili konu hakkında henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Avrupalı hava yolu şirketleri ise yükselen maliyetler ve azalan yolcu sayısından dolayı bir koltuk boş bırakmaya direniyor. Finlandiyalı hava yolu şirketi Finnair’ın CEO’su Topi Manner, “Uçaklar sosyal mesafe uygulanabilecek alanlar değil. Riski azaltmak gerekiyor. Bunun için maske takmak iyi bir fikir” diyerek tek koltuk boş bırakmayacaklarının sinyallerini verdi.