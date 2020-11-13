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Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12.47'ye yükseldi.

Güncellenme: 16:40, 13/11/2020
Haberler Ekonomi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,8 iken bu anket döneminde yüzde -0,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

89 KATILIMCIYA GÖNDERİLİYOR
Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 67'sı finansal sektör, 10'u reel sektör, 12'si ise profesyonellerden oluşan 89 katılımcıya gönderiliyor. Beklentiler, her değişken için hesaplanan uygun ortalamayı ifade ediyor. Anket sonuçları, katılımcıların beklentileri esas alınarak hesaplanıyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüş ve tahminlerini yansıtmıyor.
ABD büyüme Ekim ayı enflasyon Merkez Bankası Türkiye
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