Yılbaşı sofraları pakete girdi

Zorlu geçen 2020'yi, tüm dünya ikinci dalganın etkisi ile kısıtlamalar altında uğurlamaya hazırlanırken, büyük umutlarla beklenen 2021'in yılbaşı gecesi için farklı konseptler devreye girdi. Salgın tedbirleri kapsamında Türkiye'de yılbaşı sonrasındaki 3 gün için sokağa çıkma yasağı uygulamaya girerken otellerde ise yeni yıl eğlenceleri ve baloları da yasaklar kapsamına girdi. Yeme içme mekanlarının kapalı olması ile evlerde geçirilecek olan yılbaşı akşamı için ‘paket servisler' devreye girecek. Restoranlar, kişi sayısına ve pakete göre yılbaşı klasiği olan hindi menüleri, meyhaneler paket meze servisine hazırlanarak yeni nesil bir yılbaşı akşamına imza atacak. Paket yılbaşı sofralarının maliyeti 50 TL'den başlıyor, 600 TL'ye kadar çıkıyor.

MENÜLER ARTIK MOBİL

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2019'da en fazla kartlı ödeme adedi 23 milyon işlemle 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişlerinde gerçekleşmişti. Burada eğlence mekanları ve yiyecek alışverişlerinin önemli bir pay aldığı görülmüştü. Bu dönemde kapanan yeme içme mekanları ise paket servislerle ayakta kalmaya çalışırken, bir taraftan da yeni yıl sofraları için özel menüler hazırlanıyor.

Yeme içme sektörünün ayakta kalma mücadelesinin devam ettiğini, yeni yıl için farklı konseptlere hazırlandıklarını anlatan Gezi İstanbul ve Agora 1890 mekânlarının sahibi Mimar Hakan Kıran, son 22 yıldır çalıştıkları şeflerle tüketicilere ulaştıklarını aktardı. Bu dönem için hindi menüleri ile yılbaşı pastası ve mezelere ilgi olduğunu aktaran Hakan Kıran, “Yılbaşı için tüketicilere farklı seçenekler sunuyoruz. Mezeleri, ara sıcakları ve seçme lezzetleri UV sterilizasyonu güvencesiyle tüketicilerimize ulaştırırken her buluşmaya eşlik eden ve yıllarca unutulmayan şarkılarını bir liste ile sunuyoruz. El yapımı gerçek çikolatalarla yılbaşı pastası ve yeni yıl sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi siparişleri de ilgi görüyor” diye konuştu.

YILBAŞI KİTLERİ HEDİYE EDİLİYOR

Evlerde geçecek bu yeni yılda hediye seçenekleri de farklılaştı. MSA Yönetici Direktörü Sitare Baras, mekanların kapatılmasının ardından evlere paket servis yapılan MSA Box'ı devreye aldıklarını aktararak, siparişlerin rutin bir aya göre yılbaşı döneminde 10 kat büyüdüğünü söyledi. “Siparişi verenler yalnızca kendileri için değil, bu kutular anne-babalarına, akrabalarına, yılbaşı hediyesi olarak da tercih ediliyor” diye konuşan Baras, bu dönem en çok sıcak çikolata ve yılbaşı ziyafet kiti siparişi verildiğini dile getirdi.

YILBAŞINA ÖZEL MÜZIK LİSTELERİ VE FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ

Otellerin yeni yıl programları gelen kısıtlama kararları ile birlikte online müzik platformları üzerine taşındı. Bazı oteller DJ'ler ile gerçekleştirdikleri anlaşmalar kapsamında yılbaşı akşamı için oluşturulan özel listeleri online platformlar üzerinden yayınlayarak müşterilerine sunuyor. Bazı oteller yılbaşı akşamına özel menülerini devam ettirirken, yeni yılın ilk günü için brunch ve fidan dikimi gibi etkinliklerle kısıtlamalar altında yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle şirketler ve dernekler de yılbaşı kutlamalarını online platformlara taşıdı. Bazı oteller ise yılbaşı ağacı süslemelerini, tehlikeli hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir iyilik ağacına dönüştürürken, yeni yılı otellerde karşılayacak otel müşterilerine ağaca asılı karekodlar üzerinden derneklere bağışta bulunma imkanı sunuluyor.