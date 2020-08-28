Yıldız Holding’den borç yapılandırma

Yıldız Holding bankalardan aldığı sendikasyon kredisi için yurt dışından elde ettiği gelirler ile 600 milyon dolar ödeme yaptı ve kredinin vadesini 2030 yılına uzattı.

Şirketin konu hakkında dün akşam bülten yayımladı ve iştirak şirketleri KAP’a açıklama yaptı.

Bültende, Yıldız Holding’in yurt dışında elde ettiği gelirlerle bankalara kısa süre önce 600 milyon dolar ödeme yaptığı ifade edilerek, “Böylece Yıldız Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi” denildi.

KAP açıklamalarında sendikasyon kredi sözleşmesinin tadil edildiği ve vadenin 2030 yılına uzatıldığı belirtildi. (REUTERS)