Yıldız Holding’den corona virüsü açıklaması

Tüm insanlık olağanüstü günlerden geçtiğini belirten Ülker, “Ülkemizin de içinde bulunduğu COVID-19 (corona virüs) felaketine karşı hep birlikte büyük bir mücadele içindeyiz. Bu salgın, bizleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları etrafında birleştiriyor. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli. Ancak böylesine olağanüstü dönemlerde bu önem daha da artıyor. Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

GIDA VE MEDİKAL ÜRÜN DESTEĞİ

Yıldız Holding olarak, bir yandan salgın felaketine karşı işlerin sürekliliğini ve gelişimini sağlarken, diğer yandan da bağış ve yardımlar yoluyla tüm olanakları sağlık sektörünün hizmetine sunduklarını belirten Ülker, “Bunun için alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda, ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Yine, Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk.

Kamu ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza uzun mesailerinde destek olmak adına ürünlerimizi sunarak, kendilerine her zaman yanlarında olduğumuzu ve şükranlarımızı ifade ettik. Bunların yanı sıra, her ay 10.000 aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız.” açıklamasında bulundu.