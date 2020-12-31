Yılın ilk piyangosu futbol kulüplerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı ‘Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payın özel hesaba aktarılması, kullanılması ve denetimi hakkında yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Haziran 2018 tarihli olan ve sporculara ödenen ücretlerden kesilen vergilerin tamamının amatör spor dallarında değerlendirilmek üzere kulüplere aktarılmasını öngören yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelikte, iade edilen verginin yüzde 30'unun futbol kulüplerine aktarılmasının önü açıldı.

PUANLAMAYLA KULÜPLERE AKTARILACAK

Yönetmelikte konuyla ilgili şu iki madde yer aldı:

“Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek suretiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılır. Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70'i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılır. Kalan %30'u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2'de yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır.”

“%30'luk payın aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir komisyon oluşturulur ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye şirketlerinin durumları her yıl incelenir. Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapılacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır.”

Bakanlık özel hesabından işveren özel hesabına aktarılan tutarlar ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacak.

AMATÖR SPOR DALLARI NEDİR? 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dalları ile TFF tarafından düzenlenen liglerin altyapı takımlarını ifade ediyor.

KRİTERLER AÇIKLANDI

Yönetmelikte ayrıca, ‘sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payların spor kulüplerine aktarılması ile ilgili spor kulübü değerlendirme kriterleri' de yayımlandı.

Kriterlerde ‘Son yapılan yaz-kış olimpiyat veya paralimpik oyunlarda madalya alan her sporcu için' 500 puan, ‘son yapılan yaz-kış gençlik olimpiyatlarında madalya alan her sporcu için' 200 puan verileceği belirtildi. Olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarına katılım ve madalyalar için çeşitli puan seviyeleri belirlendi.

1/1/2020 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisi tevkifatlarının da bu Yönetmelik kapsamında olduğunu belirtildi.

PROFESYONEL SPOR DALI NEDİR? Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şubelerini ifade ediyor.

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“ANAYASA’YA AYKIRI”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndan mali hukukçu Doç. Dr. Murat Batı, yönetmelik değişikliğini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Batı, “Bugün yapılan bu düzenlemeyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan ‘bütçenin genelliği ve ademi tahsis ilkelerine’ aykırı olarak belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisi öngörülmüş. Anayasa’nın ikinci maddesi uyarınca, hukuk devletinin bir gereği olan ‘kanunilik ilkesine’ açık aykırılık oluşturmaktadır” dedi.