6 yılda 2 çeyrek altın gitti!

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün de devam etti. Gram altın 309 TL’ye, çeyrek altın 507 TL’ye yükseldi. Altın fiyatları özellikle 2018 yılında yaşanan dolar krizinden bu yana artmaya devam ediyor.

2015’TE 6.48 ÇEYREK 2020’DE 4.58 ÇEYREK

Son 6 yılın 18 Şubat tarihindeki altın fiyatlarına bakıldığında alım gücünde yaşanan düşüş gözler önüne çıkıyor. Örneğin 2015 yılında asgari ücret 1.000 TL, 18 Şubat 2018’de çeyrek altın fiyatı ise 154.16 liraydı. Buna göre asgari ücretli bir çalışan bir aylık maaşı ise 6.48 adet çeyrek altın alabiliyordu.

Bu rakam 2016 yılında daha da yükseldi. Asgari ücret 1.300 liraya çeyrek altın fiyatı da 186.37 TL’ye çıktı. 18 Şubat 2016 tarihinde asgari ücretli bir çalışanın maşının çeyrek altın karşılığı 6.97 çeyrek altındı.

2017 yılında çeyrek altın fiyatları 233.61 TL’ye asgari ücret ise 1.404 TL yükseldi. Asgari ücretli bir çalışan 18 Şubat 2017’de 1 aylık maaşı ile 6.01 adet çeyrek altın alabiliyordu.

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18 Şubat 2018 tarihinde ise 1.603 liralık asgari ücretin çeyrek altın karşılığı 6.09 adede çıktı. Ancak bu tarihten sonra sürekli düşüş gözlendi.

2019 yılında asgari ücret 2.020 liraya yükseldi ancak 18 Şubat 2019’da çeyrek altın fiyatları 362.88 liraya kadar çıkmıştı. Asgari ücretli bir çalışan maaşı i,le 5.56 adet çeyrek altın alabiliyordu.

Ve bugün… Çeyrek altın 507 liraya kadar yükseldi. 2.324 TL olan asgari ücretin çeyrek altın karşılığı 4.58 adede düştü.