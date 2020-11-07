Yılmaz: Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizdeki önlenemez yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevine son verip yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal'ı getirdi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve görev değişikliği gerçekleşti.

1980 yılında ilk kez görev aldığı Merkez Bankası'nda çeşitli kademelerde sorumluluklar üstlenen, 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ekonomi Başdanışmanı görevlerini yürüten İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yapılan görev değişikliğini, kardiyoloji tetkikleri için gittiği hastaneden, hasta yatağından eleştirdi. Rahatsızlığı nedeniyle gözetim altında olan Yılmaz görev değişikliğine ilişkin “Anlaşıldı, ne desek boş. Bu karanlık akılla bir yere varmamız mümkün olmayacak. Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Kapsamlı bir değerlendirme yapma durumuna sahip değilim. Bu sabah dayanamadım iki tweet attım” diye konuştu. Yılmaz diğer paylaşımında ise; “De ki; başkan hafta sonu kurmaylarını topladı, pazartesi yüklü bir faiz artışı yaptı. Mevcut kredibilite açığında piyasa bunu satın alır mı? Aktarım mekanizmasının sonuna kadar işleyeceğine, siyasetçinin sabır göstereceğine, alınan kararlardan her an geri dönülmeyeceğine inanır mı? Kaldı ki Türkiye ekonomisinin sorunları kısa vadede nisbi rahatlık yaratacak faiz artırımlarının çok ötesinde ve derindedir” ifadelerini kullandı.