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Yörsan resmen iflas etti

Geçen yıl kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen YÖRSAN'ın iflasına karar verildi. 1964 yılında kurulan şirket önce Araplara ardından da ABD'lilere satılmıştı.

15:10 -
Haberler Ekonomi
Yörsan resmen iflas etti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada YÖRSAN'ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

İşçiler alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto ediyordu. Fotoğraf: İHA

YÖRSAN’IN KISA TARİHİ

Süt ve süt ürünleri üreten, Yörsan firmasının temelleri 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi’nin kurulmasıyla başladı. 1984 yılında Balıkesir Susurluk’ta bir mandıranın alınmasıyla beraber yeni bir şirket inşa edildi ve Yörsan A.Ş kuruldu. Bu adım ile birlikte Yörsan Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikası oldu. Ayrıca Yörsan bu tarihlerde süt ve süt ürünleri üretimine de başladı.

2014 yılında Yörsan, Dubaili şirket The Abraaj Group bünyesine katıldı. Ülkemizde önemli yatırımları bulunan şirket 2018 yılında Türkiye’deki fonlarını ABD’li Colony Capital’e sattı.

2019 yılının Aralık ayında Yörsan konkordato ilan etmiş ve işçiler bunun üzerine isyan başlatmıştı. Bu olayların ardından “Yörsan battı mı?” tartışmaları yaşanmış ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yörsan’a talip olduklarını açıklamıştı. 20 Aralık tarihinde Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan’a kayyum olarak atanmıştı. (İHA)

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Balıkesir kayyum Susurluk süt
Son güncelleme: 15:19 10.07.2020
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