Yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum… Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda atın fiyatları, Çin kaynaklı coronavirüs endişeleriyle yükselişe geçtikten sonra son günlerde dalgalı bir hareket izlemeye başladı. İşte 12 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinin bugünkü fiyatları;

ÇEYREK ALTIN: 497,61 TL

GRAM ALTIN: 303,63 TL

YARIM ALTIN: 995,22 TL

CUMHURİYET ALTINI: 2.046,00 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.20 artışla 54.44 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 50.47 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.56 düşüşle 17.68 dolardan,

– altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,575.60 dolardan,

– bakır, yüzde 0.76 artışla 2.57 dolardan,

– platin, yüzde 0.21 artışla 968.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.0 düşüşle 2,230.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 498 liraya, Cumhuriyet altını da 2,059 liraya yükseldi.