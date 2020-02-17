Yükselişteki altın fiyatları ne durumda? 17 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları…

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Corona virüslü vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin sayısının artması ve dövizdeki yükseliş altın fiyatlarını yukarı taşıdı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 502,33 Lira

Yarım altın: 1.004,82 Lira

Gram altın: 308,02 Lira

Cumhuriyet altını: 2.067,00 Lira

“SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR”

Manisa Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, altın fiyatlarındaki ani yükselişten sektör olarak da etkilendiklerini söyleyerek satışlardaki daralmaya işaret etti. Özşen, “Altın fiyatları yükseldikçe vatandaşımız altın almakta tereddüt ediyor. Belli dönemlerde bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu fiyatlarda kısa vadeli bir düşüş beklemiyoruz. Uzun vadede altının tekrar yükselmesi bekleniyor” diye konuştu.

Manisalı vatandaş Mustafa Kaplan, maaş altın oranına dikkat çekerek şöyle konuştu; “Aşırı bir yükselme var. Düğün yapacaklar için acı bir durum. Aldığımız maaş belli. Maaş ile daha önce 4 altın alırken şimdi 2 altın alabiliyoruz. Durumlar ortada.”

Esnaf Nihat Eryoldaş da altın fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirterek “Eskiden daha çok altına yatırım yapıyorduk. Artık şimdi altının düşmesini bekliyoruz. Bizi olumsuz bir şekilde etkiledi” ifadelerini kullandı.

Manisa'da yaşayan 62 yaşındaki Emekli Ahmet Koşan da “Altın fiyatlarının yükselmesi bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Artık altın fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Altın fiyatları düştüğü zaman düşük fiyatlardan istifade etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.