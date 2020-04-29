Yunan otelleri 1 Temmuz’da açılıyor

Reuters’ta yer alan habere göre, Yunanistan, temmuz ayından itibaren kapılarını turistlere açacak. Ancak otelciler, corona virüsü salgını nedeniyle az sayıda ziyaretçi gelmesinden ve plajların boş kalmasından endişe ediyor. Yunanistan için turizm, ana gelir kalemi konumunda. Geçen sene ülkeyi ziyaret eden 34 milyon kişiden 18 milyar euro gelir elde edildi.

‘OTELLERİ AÇAR MIYIZ BİLMİYORUM’

İyonya Denizi'ndeki Korfu Adası'nda iki turistik tesis sahibi olan ve Korfu Otelciler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Charalambos Voulgaris karamsar. Voulgaris, “Neslimizin en büyük turizm kriziyle karşı karşıyayız. Doluluk oranları çok düşük olacak. Otelleri açacak mıyız ya da ne zaman açacağız bilmiyoruz. Çok zor zamanların eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

SEFER SAYILARI DİBE VURDU

Yunanistan, 23 Mart'ta karantinaya girdi. Birçok Avrupa ülkesinde görülen yüksek ölüm oranı, burada yaşanmadı. Ancak bunun ekonomiye etkisi büyük olacak. Yunanistan şimdi sezonun geri kalanını kurtarmanın peşinde. Mart ayında; Yolcu Gemileri Derneği'ne göre feribot seferleri yüzde 90 azaldı. Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ise yüzde 59 oranında düştü.

TÜRKLERİN GÖZDE TATİL ADRESİ

Yunanistan Turizm Bakanı Harry Theocharis planlarının 4 Mayıs'ta karantinayı gevşetmek, 1 Haziran'da ise otelleri açmak olduğunu söyledi. Theocharis, “Temmuz ayından itibaren turistlere kapılarımızı açacağız. Bu sezon diğer yıllar gibi olmayacak. Öyle olacağını söylersem aptallık etmiş olurum. Ancak turizm ekonomisini alkışlarla açmak için yapabileceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı. Yunanistan ve adaları, son yıllarda Türk turistlerin de en gözde tatil yerlerinden biri haline geldi. Geçen sene 1 milyondan fazla Türk, tatilini bu ülkede yaptı.