Yunanistan 72 saat öncesinden alınmış test sonucu isteyecek

Türkiye için olduğu gibi Yunanistan için de turizm gelirleri son derece önemli. Komşu, salgında bitme noktasına gelen turizmi, güvenli bir şekilde yeniden canlandırmak için bir dizi önlemler aldı. Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, sağlık protokolünün Ulusal Sağlık Örgütü Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu tarafından hazırlandığını söyledi.

YEMEK SERVİSİ YOK, BOŞ KOLTUK ŞARTI GETİRİLMEDİ

Keep Talking Greece’de yer alan haberde, protokole göre Yunanistan'a yurt dışından gelmek isteyenler, uçağa binmeden en geç 72 saat öncesinden alınmış bir sağlık raporuna sahip olmak zorunda. Raporu olmayanlar uçağa binemeyecek. Ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında dört saate kadar olan uçuşlarda yemek servisi yapılmayacak. Kapalı pakette atıştırmalıklar ikram edilecek. Yunanistan, birçok ülkenin aksine uçaklarda sosyal mesafe kuralı için boş koltuk bırakılmasını ise şart koşmuyor. Yunanistan'dan ayrılacak turistlerden ise herhangi bir sağlık raporu istenmiyor.



TATİL BELDELERİNDE KARANTİNA OTELLERİ OLACAK

Otellerin de bu süreçte bir dizi önlemler almaları gerecek. Tüm otel ve turistik tesisler bir doktorla anlaşmak zorunda. Bu doktor, şüpheli bir durumda gerekli gördüğü durumda kişiyi corona virüsü test merkezine yönlendirecek. Yunanistan, test sonucu pozitif çıkacak turistleri de düşündü. Tatil beldelerinde ‘karantina otelleri' bulunacak. Virüs kapan turistler buralarda konaklayacak. Her otel çalışanının hijyen eğitimi alması zorunlu olacak. Şezlonglar ise sosyal mesafe kuralına göre dizilecek ve üstleri, kişiye özel tek kullanımlık örtülerle örtülecek. Ayrıca küçük otellerin dışındakilerde yemekler büfelerde sergilenmeyecek.

TURİZM GELİRİNDE 10 MİLYAR EURO DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bakan Theoharis, geçen sene ülkenin turizm gelirinin 18 milyar euro olduğunu söyleyerek, “Bu yıl en fazla 8 milyar euro olmasını bekliyoruz” dedi. Bu arada Yunanistan; Bulgaristan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ikili turizm anlaşmaları yaptı.

Yunanistan’da corona virüse yakalanan kişi sayısı 2744. Ülkede virüs nedeniyle 152 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Türk turistlerin de yurt dışı tatillerinde tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2017 yılında Türkiye’den Yunanistan’a 921 bin 262 kişi giderken, bu rakam 2018 yılında 781 bin 753’e düştü.

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