Yunanistan en büyük tersanesini satışa çıkardı

Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle gerilim yaşayan Yunanistan’ın muhafazakar hükümeti ülkenin savunma sanayi kabiliyetlerini artırmaya ve zarar eden savunma sanayini yeniden yapılandırmaya karar vermişti.

Bakanlık tersanenin Atina yakınlarındaki Skaramangas’ta bulunan askeri kısmının da elden geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Yunanistan daha önce ABD ulusal kalkınma bankası U.S. International Development Finance Corporation ve bir Yunan şirketinden oluşan ortaklığın Skaramangas’taki tersane için teklif vermek istediğini açıklamıştı.