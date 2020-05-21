Yunanistan, İngiliz turist istemiyor

Yunanistan,15 Haziran'da otelleri, 1 Temmuz'da ise yabancı turistlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hangi ülkelerden turistlerin kabul edileceği, bu ay ülkenin turizm bakanlığı tarafından açıklanacak.

‘İNGİLTERE İLE YAKLAŞIMIMIZ ÇOK FARKLI'

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, ITV News'a yaptığı açıklamada İngiltere'nin ‘izin verilen ülkeler' arasında olmayabileceğini söyledi. Theoharis, “Bence İngiltere'nin şu anki duruma olan tıbbi yaklaşımı ile Yunanistan'ınki arasında büyük fark var. İngiliz turistlere izin vereceğimizi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın bu yaklaşımında, İngiltere'nin salgın konusunda uyguladığı sağlık politikası ve hâlâ vaka sayısının yüksek olması etkili.

TÜRKİYE İLGİLİ KARAR BELLİ DEĞİL

Daha önce çıkan haberlerde, Yunanistan'ın İngiliz turistler için karantina şartını kaldırabileceği öne sürülmüştü. Bakan Theoharis'in son açıklaması bu nedenle sürpriz oldu.

Yunanistan’ın turist kabul edeceği ülkeler arasında Almanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Romanya, Litvanya, Letonya, Estonya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son yıllarda özellikle Yunan adalarına akın eden Türk turistlerle ilgili henüz bir karar alınmış değil. Ayrıca Yunanistan'ın kapılarını kapatmasının ardından İngiliz turistler için Türkiye'nin ilk alternatif olması bekleniyor.