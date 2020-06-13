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Yunanistan turizm sezonunu açıyor!

Komşu Yunanistan turistlere yeniden kapılarını açıyor. Corona virüsü salgını sürecinde kapalı kalan ülke turizmden edilen zararı yaz aylarında gidermek istiyor. Başbakan Miçotakis, turizm bölgesi Santorini adasını ziyaret ederek bölgedeki işletme sahipleriyle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
17:58 -
Haberler Ekonomi
Yunanistan turizm sezonunu açıyor!

Avrupa’da birçok noktada başlayan corona salgını Yunanistan’da da etkili oldu.

Ülke salgın boyunca kapılarını yabancılara kapatırken ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan Yunan ekonomisi gözünü yaz dönemi turizmine dikmiş durumda.

15 Haziran’dan itibaren havalimanlarını yabancı uçaklara ve yolculara açacak olan Yunanistan’da tedbirlerin ne kadar etkili olacağı merak ediliyor.

Miçotakis ada sakinleriyle bir araya geldi. Reuters

ÖNCELİK SAĞLIK

Başbakan Miçotakis, normal turizm sezonunda adım atacak yer bulunamayan Santorini adasına ziyaret gerçekleştirdi.

Miçotakis burada Yunanistan’ın gevşettiği tedbirlerin asla sağlık açısından ülkeyi tehlikeye atmayacağı mesajını verdi.

Sağlık ve güvenliğin birinci öncelik olduğunun altını çizen Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın turistleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Geçen yıl ülkeyi 33 milyondan fazla turist ziyaret etmişti. Ülke 2019’daki turizm gelirini yaklaşık 19 milyar euro olarak açıklamıştı.

Avrupa Başbakan Corona coronavirüs Euro Sağlık Yunanistan
Son güncelleme: 18:19 13.06.2020
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