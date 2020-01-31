Yurt dışındaki SGK mağdurları SÖZCÜ’ye konuştu: SGK beni sahte şirkete gönderdi

Yurt dışındaki 700 bin Türk'ü, yasal yolları delerek, SSK emeklisi yapan paravan şirketler birer birer ortadan kaybolmaya başladı.

Dolandırıcılığı tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce kişinin emeklilik hakkını iptal etti. 484 bin kişinin bu yolla emekli olduğunu doğrulayan ve SGK 25 milyar dolar zarara uğrayan SGK henüz bir açıklama yapmadı. Bağ-Kur'dan emekli olacakları halde, paravan şirketlerle kandırılıp emekli edilen, maaş bağlanan ve maaşları iptal edilenler SÖZCÜ'den başka gidecek kapılarının kalmadığını söyledi. SGK'nın hatalı bilgi verdiğini ve yandaş medyanın da “Emeklilik iptali yok” diye haberler yapmaya başladığını belirten mağdurlar yardım çağrısı yaptı…

Almanya Heidelberg'te yaşayan Burhan Duran mağduriyetini şöyle anlattı: Çevremde herkes emekli oluyordu. Stuttgart Başkonsolosluğu'nda SGK'nın yurt dışı temsilcisine gittim. Bu işin nasıl olduğunu sordum. Emeklilik şirketlerinin broşürlerini gösterdi. Birine karar verdim. Aracı şirket, ben Pendik'teyken Beylikdüzü'nde çalışmış göstermiş. Beni de aracı şirkete SGK'nın Stuttgart temsilcisi gönderdi. Şirketi görmedim bile. 3.5 yıl sonra da emekliliğim iptal edildi. Şimdi benden, ikramiye dahil 108 bin TL geri istiyorlar. 23 bin Euro ödemiştim. Bu parayı nasıl geri öderim?”

Almanya Gelsenkirchen'de oturan ilk emeklilik mağdurlarından Nurten Çelik ise “Beni Beylikdüzü'ndeki şirkette çalışmış göstermişler. Şirketi görmedim bile. Emekliliğim o yüzden iptal edildi. Her yere başvurdum. Esenyurt'taki SGK, binlerce gurbetçi aynı şirket üzerinden SSK'lı gösterilirken ne yapıyordu? Hiç mi şüphelenmedi? Şimdi de, kurtarmak için aracılar türedi. Kimi 5 bin Euro istiyor, kimi 45 bin TL. SGK'da bütün olayları yalanlıyor. Biz neyiz? Yok muyuz? SGK benden de 80 bin TL ve faizini istiyor. Ombudsman'a bile gittim. SGK onu da reddetti” diyerek isyan etti.