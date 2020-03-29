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Yurt içi uçuşlarda ‘Seyahat İzin Belgesi’ uygulaması

Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması bu sabah itibarıyla başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Ekonomi
Yurt içi uçuşlarda ‘Seyahat İzin Belgesi’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hava yolu yolcuları, bugün saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu bilgiyi verdi:

“Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00’dan itibaren ‘Seyahat İzin Belgesi’ istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.”

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Son güncelleme: 09:34 29.03.2020
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