Yurt içi uçuşlarda ‘Seyahat İzin Belgesi’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hava yolu yolcuları, bugün saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu bilgiyi verdi:

“Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00’dan itibaren ‘Seyahat İzin Belgesi’ istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.”

Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” istenecektir.

Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.#EvindeKalİstanbul — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020