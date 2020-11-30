Yurt dışı varlıkların Türkiye getirilmesine ilişkin esaslar belirlendi

Resmi Gazete’nin 28 Kasım tarihli sayısında yayımlanan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğe göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor.

ŞART ARANMAYACAK

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.

Yurt dışında bulunan ancak fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi mümkün olmayan (taşınmazlar gibi) menkul kıymet ve kapsam dahilinde olmayan diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi halinde bu varlıklar ülkeye getirilmiş kabul edilecek. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecek.

Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacak.

Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt içinde sahip olunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da söz konusu madde kapsamında bildirim konusu yapılabilecek. (REUTERS)