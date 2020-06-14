Zarardaki ÇAYKUR 5 milyon bardak aldı

Son 3 yıla kadar kârda olan ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ediyor. 2018 yılını 657 milyon liralık zararla kapatan, 2019 yılı zararı ise 733 milyon olan ÇAYKUR, reklam filmleri, açık hava reklamları ve çay bardağı alımı için 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı. ÇAYKUR'un aldığı temperli kulplu cam bardakların maliyeti 5 milyon 250 bin TL oldu. Reklam filmleri için de 3 milyon 990 bin TL ödendi.

Son bir yılda 3 kez genel müdür değişen ve önceki Genel Müdürü Ekrem Yüce'nin AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği, AKP Rize İl Başkanının kardeşi Ziya Alim'in Genel Müdür olduğu ÇAYKUR, 2018 yılında 657 milyon 250 bin lira, 2019'da ise 733 milyon 528 bin lira zarar etti.

ÇAYKUR bu zarara rağmen 2019'da 11 milyon 86 bin 458 TL'lik reklam filmi, açık hava reklamı ve çay bardağı ödemesi yaptı. 2020 şubat ayında ise 15 günlük reklam yayını için 3 milyon 990 bin TL ödedi.

REKLAMA 6.6 MİLYON TL

ÇAYKUR ilk olarak 2019'un nisan ayında ‘temperli kulplu cam bardak' alımı için ihaleye çıktı. 5 milyon tane bardak, Paşabahçe'den alındı ve 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Mayıs ayında 20 günlük açık hava reklam hizmetleri için 1 milyon 753 bin 758 TL'lik sözleşme imzalandı. Temmuz ayında yapılan reklam filmi ihalesi 264 bin 700 liraya mal oldu. Temmuz 2019'da reklam filmi yayını için de 4 milyon 592 bin TL ödendi.

‘İYİ YÖNETİLMİYOR'

2017'ye kadar kârda olan ve Varlık Fonu'na devredildikten sonra her sene zarar eden ÇAYKUR, TBMM gündemine getirildi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “2014, 2015 ve 2016'da kar eden ÇAYKUR, 2017'de 267 milyon 742 bin lira ile zarar dönemini açtı.

ÇAYKUR'un son üç yıldaki zararı 1.5 milyar TL'den fazla oldu. Spor kulüplerine, TV ve radyolara; çay, şemsiye, kupa gibi hediyeliklere milyonlarca para döken ÇAYKUR'un, neden zarar ettiğini sormak, sorgulamak hepimizin görevidir. ÇAYKUR iyi idare edilmiyor'' dedi.

AKP'Lİ İL BAŞKANININ KARDEŞİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, ÇAYKUR'daki AKP'li atamalarını gündeme getirerek, ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim'in AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi olduğunu hatırlattı ve ÇAYKUR eski başkanı Ekrem Yüce'nin AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tekrar ÇAYKUR Yönetim Kuruluna atandığını da belirtti. Örs, “ÇAYKUR, AKP'li siyasetçilerin depo makamı olmaktan çıkarılsın, liyakat sahibi kişilere emanet edilsin” dedi.