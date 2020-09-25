Zeki Yurtbay hayatını kaybetti

Türkiye ‘nin önemli ve başarılı iş adamları arasında yer alan Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu ve Delta Tuğla Fabrikası'nın sahibi olan 83 yaşındaki Zeki Yurtbay, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cenazesinin memleketi Zonguldak, Çaycuma’da defnedileceği öğrenildi.

ZEKİ YURTBAY KİMDİR?

Yurtbay Şirketler Grubu kurucusu Zeki Yurtbay, ilk ticaret tecrübesini babasının manifatura mağazasında edindi. Ardından tuğladaki uzun süreli deneyiminin ilk adımları olarak, henüz 14 yaşındayken tuğla üretim girişiminin başına geçti ve 1951 yılında babasından devraldığı görevi başarıyla sürdürdü. 1970 yılında yeni ve modern tesisler kurdu. Zeki Yurtbay'ın yatırımları Çaycuma ile sınırlı kalmadı, Delta Tuğla Fabrikası'nın önce ortağı, sonra sahibi oldu.

Sonrasında ise süreç, Yurtbay Ailesi'nin sanayi geçmişiyle birlikte, ekonomi dünyasında tanınması, seramik sektörüne adım atmasıyla başlamış oldu. 1995 yılında 700 bin metrekare açık ve 100 bin metrekare kapalı alanda üretim kapasitesine sahip Yurtbay Seramik Eskişehir Fabrikası kuruldu.

25 milyon metrekare/yıl kapasiteyle, 56 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük satış zincirleri ile çalışmaya başlayan Yurtbay, yurt dışına satışlara başlayarak sektör genelinde daha yüksek iş hacmine ulaştı.

Yurt içinde ise güvenilirliğiyle uzun yıllar süren iş birliklerine öncülük ve kuruculuk yaptı. Batı Marmara, Doğu Marmara, İç Anadolu, Çukurova, Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Yöneticiliği olmak üzere toplamda 5 bölge müdürlüğü ve 2 bölge yöneticiliğiyle yurt içinde satış yapan Yurtbay Seramik, mağaza sayısını artırmak, erişim ağını daha da genişletmek adına faaliyetlerine aralıksız devam etti.