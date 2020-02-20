Zengin iş insanları Instagram’da kendi lüks medyalarını yarattı

Son yıllarda Facebook’u tahtından eden ve yine Facebook’un sahip olduğu Instagram büyük bir kazanç kapısına dönüştü. Kimi el işi ürünlerini bu uygulamada satarken kimi iş insanları da sosyal medya üzerindeki varlıklarını bu uygulama üzerinden pekiştirme peşinde. Açılan bazı Instagram hesapları ise Türkiye’de adını çok az kişinin bildiği zengin iş insanlarını veya onların çocukları için tanıtım videoları hazırlıyor.

Bu videoların ortak özelliği zengin iş insanlarının lüks yaşamlarını ön plana çıkarmak. Çoğu videoda lüks spor arabalar pahalı saatler veya hayat üzerine iddialı cümleler ön plana çıkıyor. Kimi Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin altında elini viski ile yıkarken video istiyor kimi ise otoyolda son sürat gazlarken çekilmiş videosunun altına yöresel-hiphop bir müzik iliştirilmesinden hoşlanıyor.

“Lüks Life Doğu’ isimli hesapta Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu bölgesindeki zengin ailelerin çocuklarının, zengin iş adamlarının araba, para, silah üçlemesinden oluşan lüks yaşamları paylaşılıyor. Kimisi otomobillerini altın kaplarken kimisi de lüks araçlarına vahşi ya da egzotik hayvanları bindiriyor. Kimisi Paris Eyfel Kulesi’nin önünde elini şarap ile yıkarken kimisi de kaplattığı direksiyonunu bile paylaşıyor.

“PAYLAŞIMLARIM KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMIYORUM”

Instagram’da bu tarz paylaşımları ile meşhur Lüks Life Doğu hesabının admini, Doğu’daki kültürel faaliyetlerin tanınması için böyle bir çalışma yaptığını sonrasında da bölgenin tanınmış iş insanlarını sayfasına dönüştüğünü kaydetti.

Paylaşımları karşılığında bir ödeme almadığını savunan sayfa yöneticisi, “Bu kişiler ile birlikte Doğu’nun geri kalmış bölgelerindeki köy okullarına yardımda bulunuyoruz, durumu kötü olanlara yiyecek, giyecek yardımında bulunuyoruz ve bu hesaplarda paylaştığım kişiler de yardımcı oluyor. Amacım, sadece sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmak” diyor.

“SAYFAMIN BİR DURUŞU VAR”

“Instagram’dan gelir elde etmiyorum aksine sayfanın tanıtımı için Instagram’a sponsorlu reklam veriyorum” diyen sayfa yöneticisi, “Şu anda 90 bini aşkın takipçim var. Bu hesabımı faydalı bir şekilde kullanıyorum. Bazen galeri, inşaat ya da oto alım satım işi ile ilgilenen kişileri etiketleyip paylaşıyorum o zamanda da kriterlerim var seçici davranıyorum. Sayfamın bir duruşu var” şeklinde konuştu.

“HEDONİZM VE NARSİSİZM HAD SAFHADA”

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu akımın Londra’da başladığını belirterek, “Özellikle lüks yaşam tarzlarının ve şaşaalı hayatların sergilendiği fotoğrafların paylaşılması esasına dayanan bu akım Türkiye'de de son dönemlerde giderek yaygınlaştı. Zenginlik ve gösterişin eş zamanlı bir şekilde sunulduğu bu fotoğraflar Instagram ortamındaki belli hesaplara gönderiliyor ve kullanıcılar etiketlenerek görseller bu hesaplar aracılığıyla paylaşılıyor. Hedonizm ve narsisizmin had safhaya ulaştığı bu fotoğraflarda genelde 2000 ve sonrası doğumlu olan Z Kuşağı mensupları kendilerini teşhir etmekte ve belli yaş grubu için rol model oluşturuyorlar. Gösterişli giysilerle, pahalı telefonlarla, lüks otomobillerle, ihtişamlı mekânlarda yaptıklarıyla ön plana çıkan bu kişiler paylaşımlarında #rkoi hashtagini kullanıyor” ifadelerini kullandı.

BU HESAPLAR RANT KAPISI MI?

Kırık, bu akım üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu da belirterek, “Kendilerini zengin gösteren belli kişiler diğer kullanıcıları inandırarak bu durumdan çıkar sağlayabiliyor. Instagram'daki bu akıma hizmet eden sayfaların da ticari bir mantıkla çalıştığını söyleyebilmek mümkün. Kimi sayfalar fotoğrafların paylaşılması için belirli bir ücret talep edebiliyor ve ticari bir kazanç sağlayabiliyor” dedi.

“TİCARİ VE SOSYAL YAŞAMIMA KATKI SAĞLADI”

Bu sayfalarda lüks yaşamını sergileyen kişilerden biri olan ve ismini vermek istemeyen iş insanı A.K, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, “Daha fazla kişiye ulaşabilmek için lüks life doğu sayfasında yer almak istedim, yaşam tarzım ve sosyal beğenilerime hitap eden takipçi kitlesine sahip olan bu platformun ticari ve soyal yaşamıma olumlu katkıları olacağını düşündüm” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET ÖDEMEDİM ANCAK…”

A.K., bu sayfada fotoğraf ve videolarının yayınlanmasından sonra insanlar tarafından daha fazla tanınmaya başladığını belirterek, “İş ilişkilerime ve ticari hayatıma da olumlu katkıları oldu. Ticari anlaşma yapmak isteyen girişimciler ve iş insanları, burs isteyen öğrenciler, yardıma ihtiyacı olan kişiler de bana ulaşmaya başladı. Ben de imkanlarım ölçüsünde bu talepleri karşılamaya çalıştım Bu olumlu geri dönüşlerden sonra kendime olan özgüvenim ve motivasyonum arttı” diye konuştu. Korkmaz, “Bu sayfada profilimin yayınlanması için hiçbir ücret ödemedim ancak bazı sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladım” dedi

“BİRBİRİMİZİN TAKİPÇİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Bu platformlara Paris’te lüks aracından çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması için gönderen B.S., daha fazla kişiye ulaşmak için bu yolu tercih ettiğini belirterek, “Mardin yöresinde butik ürünler işletiyorum ve mağazamın ürünlerini tanıtmak için bu sayfada yer alma gereği duydum. Bazen ücretli ortaklık yaptığım sayfalar da oluyor. Teknoloji çağındayız ve birbirimizin takipçilerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.