Zenginler salgından kaçış için vatandaşlık satın alıyor!

Tüm dünyada zenginler, olası bir yeni karantinada evlerinde tıkılıp kalmak yerine uzak ve güneşli bir plajda günlerini geçirmek istiyor. Bloomberg'de yer alan habere göre birçok varlıklı insan bunun için, corona virüsü salgınını yenmeyi başaran ya da virüsün pek görülmediği Yeni Zelanda, Malta ve Karayip Adaları'ndaki ülkelerden vatandaşlık almak için harekete geçti. Bu ayrıcalık için para ödemeye de hazırlar.

‘ACİL DURUM PLANI GEREKTİĞİNİ ANLADILAR'

Bunun için, yatırım ya da belli miktarın üzerinde gayrimenkul karşılığında vatandaşlık veren ülkeler var. Dünyanın en büyük vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley&Partners'a bu konuda yoğun bir talep oldu. Şirketin satış müdürü Dominic Volek, “Acil durum planlarının hazır olması gerektiğinin farkına varıyorlar. Bu nedenle artık sadece konuyla ilgili bilgi almıyorlar. Artık vatandaşlık işlemlerini başlatmak için kayıt olmaya başladılar” ifadelerini kullandı. Şirketin verilerine göre 2019'un aynı dönemine kıyasla vatandaşlık ve ikametgah için sorgulama yapanların sayısı yüzde 49, işlemleri başlatanların sayısı ise yüzde 22 artış gösterdi.

1.2 MİLYON EURO'YA MALTA'DA YAŞAYABİLİRSİNİZ

Örneğin, salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen ülkelerden Yeni Zelanda'da çalışma ya da yaşama vizesi alma isteğinize göre 2 milyon dolar (13 milyon 720 bin TL) ila 6.5 milyon dolar (89 milyon 180 bin TL) arasında yatırım yapmak gerekiyor. Ya da Malta'ya yerleşmek isteyen evli bir çiftseniz, 1.2 milyon euroya (9 milyon 410 bin TL) bir gayrimenkul almanız yeterli. Zengin insanların önceliği sadece güzel kumsallara değil, corona virüsü salgınıyla mücadelede gösterilen başarıya da verdikleri kaydedildi.

HİNTLİLERİN TALEBİ YÜKSEK

Hukuk bürosu Fragomen'in yönetici ortağı Nadine Goldfoot, “İnsanların vatandaşlık ya da yaşamak için ülke seçiminde şu anda bir numaralı kriter, salgınla nasıl mücadele edildiği ve hükümetin duruma nasıl yaklaştığı” ifadelerini kullandı.

Henley&Partners, yoğun talep nedeniyle Nijerya'da ofis açtı. Yakın zamanda ise Hindistan'da bir ofis açılması için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle Çin ile yaşanan sınır çatışmaları sonrası potansiyel bir kaçış planlayan zengin Hintliler'in sayısının fazlasıyla arttığı kaydedildi.