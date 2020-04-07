Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank destek kredisi başvuru şartları neler? 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi!

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşlara bireysel temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’lik destek kredisinden faydalanabiliyor. İşte Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank destek kredisi başvuru ekranı…

3 KAMU BANKASINDAN KREDİ KAMPANYASI

Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için tıklayınız (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

VAKIFBANK

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank'ta.

Kredinizi;

10.000 TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak içintıklayınız.

HALKBANK

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL’ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız.

HANGİ ÜLKE NAKİT YARDIMI YAPIYOR?

Her ülke kendi ekonomik gücüne göre vatandaşlarının corona virüsünün mali etkilerini daha az hissetmesi için yardım paketleri açıklıyor. Paketler içinde doğrudan hane halkına yönelik nakdi yardımlar da var. Örneğin; ABD’de bireylere 1.200 dolar evli çiftlere ise 2.400 dolar (ortalama asgari ücret) nakdi yardım yapılacak. Sırbistan da 18 yaşından büyük vatandaşlara 100 euro ödenecek. Güney Kore’nin hazırladığı yardım paketine göre ise vatandaşlara 1 milyon won (810 dolar) ödeme yapılacak.